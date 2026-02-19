10 ലക്ഷം കോടി എഐയിൽ നിക്ഷേപിക്കും, ഇന്ത്യയെ ഇൻ്റലിജൻസ് യുഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് മുകേഷ് അംബാനി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 19 ഫെബ്രുവരി 2026 (16:09 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് 2026-ല് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് തന്നെ പുറത്തായ ഓസ്ട്രേലിയന് ടീമിന്റെ മോശം പ്രകടനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച്
മുന് ഓസ്ട്രേലിയന് ക്യാപ്റ്റന് റിക്കി പോണ്ടിങ്. ഐസിസി റിവ്യൂവില് സംസാരിക്കവെ മുന്കാല ഓസ്ട്രേലിയന് ടീമുകള്ക്ക് ഐസിസി ടൂര്ണമെന്റുകളില് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓറ ഈ ടീമിന് ഇല്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് സിംബാബ്വേ, ശ്രീലങ്ക എന്നിവര്ക്കെതിരെ പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഓസീസ് ടൂര്ണമെന്റില് നിന്നും പുറത്തായത്. സിംബാബ്വേക്കെതിരെ 23 റണ്സിനും ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ 8 വിക്കറ്റിനും ഞെട്ടിക്കുന്ന തോല്വികളാണ് ഓസീസ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
ടൂര്ണമെന്റ് ജയിക്കണമെങ്കില് അനുഭവസമ്പന്നരും മികച്ചവരുമായ കളിക്കാര് നിര്ണ്ണായക നിമിഷങ്ങളില് ടീമിനെ നയിക്കണം. ഓസ്ട്രേലിയക്ക് അത് ഉണ്ടായില്ല. ക്യാമറൂണ് ഗ്രീന്, ടിം ഡേവിഡ് ഇരുവരും ടോപ് ഓര്ഡറില് മികച്ച പ്രകടനങ്ങള് നടത്തുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടു. ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ 104 റണ്സെന്ന നിലയില് നിന്നാണ് ഓസീസ് തകര്ന്നടിഞ്ഞത്. ഡെത്ത് ഓവറുകളില് 20 റണ്സിന് 6 വിക്കറ്റുകളാണ് ഓസീസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്.
ഓസീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മോശം ക്യാമ്പയിനായിരുന്നു ഇത്. പരിക്ക് മൂലം കമ്മിന്സിനും ഹേസല്വുഡിനും കളിക്കാനായിരുന്നില്ല. ടിം ഡേവിഡിനെയും തുടക്കം മുതല് ലഭ്യമായില്ല. പക്ഷേ സിംബാബ്വെയോട് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും അടഞ്ഞു. ടൂര്ണമെന്റിന്റെ തുടക്കത്തില് തന്നെ ശ്രീലങ്ക മികച്ച എതിരാളികളാകുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു.
നിങ്ങള് പേപ്പറില് ഈ ടീമിനെ എടുത്തുനോക്കിയാല് മുന്കാല ഓസ്ട്രേലിയന് ടീമുകള്ക്കുണ്ടായിരുന്ന എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഓറ ഈ ടീമിനില്ല. നിങ്ങള്ക്ക് ടൂര്ണമെന്റ് വിജയിക്കാന് ഏറ്റവും മികച്ചവരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ താരങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ടീമിനായി മത്സരങ്ങള് വിജയിക്കാന് അവര്ക്കാകണം. ഇത്തവണ ഓസീസ് ടീമിന് അത് സാധിച്ചില്ല.പോണ്ടിംഗ് പറഞ്ഞു.