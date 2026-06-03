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  4. LPG cylinders to be delivered at home for Rs 25
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 3 June 2026 (09:00 IST)

എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകള്‍ ഹോം ഡെലിവറിക്ക് 25 രൂപ നല്‍കണം: ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

LPG cylinders
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (09:00 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (09:02 IST)
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ഇന്ത്യയില്‍, എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ മതിയായ കരുതല്‍ ശേഖരം നിലനിര്‍ത്താന്‍ പെട്രോളിയം കമ്പനികള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗ്യാസ് വിലയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി വാണിജ്യ എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകളുടെയും 5 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകളുടെയും വില വീണ്ടും ഉയര്‍ത്തി. 5 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിനെക്കുറിച്ച് മിക്ക ആളുകള്‍ക്കും നിരവധി സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹോം ഡെലിവറിക്ക് അധിക ഫീസ് നല്‍കണം എന്നതിനെകുറിച്ച്.
 
ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ വെബ്സൈറ്റ് അനുസരിച്ച് 'ഛോട്ടു' ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ ഹോം ഡെലിവറി സേവനം ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എന്നിരുന്നാലും ഈ സേവനത്തിനായി ഓരോ റീഫില്ലിനും 25 രൂപ അധിക ഡെലിവറി ഫീസ് നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത ഇന്‍ഡെയ്ന്‍ ഗ്യാസ് വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നോ, ഇന്ത്യന്‍ ഓയില്‍ റീട്ടെയില്‍ ഔട്ട്ലെറ്റില്‍ നിന്നോ, തിരഞ്ഞെടുത്ത പലചരക്ക് കടകളില്‍ നിന്നോ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ നിന്നോ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് 'ഛോട്ടു' സിലിണ്ടര്‍ വാങ്ങാം. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഏത് അംഗീകൃത പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിലിലോ വിതരണക്കാരിലോ സിലിണ്ടര്‍ റീഫില്‍ ചെയ്യാം.
 
ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത വാങ്ങുന്നതിന് വിലാസ തെളിവ് ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ്. ഒരു തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമേ കണക്ഷന്‍ ലഭിക്കൂ. ഒരു ഉപഭോക്താവ് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് സെയില്‍ നിന്ന് ഒരു സിലിണ്ടര്‍ വാങ്ങുകയും പിന്നീട് അത് തിരികെ നല്‍കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താല്‍, സിലിണ്ടര്‍ എത്ര കാലം ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, കമ്പനി ഒരു സിലിണ്ടറിന് 500 രൂപ നിശ്ചിത തുക തിരികെ നല്‍കുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.
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ശ്രീനു എസ്
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