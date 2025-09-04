വ്യാഴം, 4 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഉടനടി ചികിത്സ നല്‍കണം; മുന്‍കൂര്‍ പണം ആവശ്യപ്പെടരുതെന്ന് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

നിയമപരമായ ബാധ്യത കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 4 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (16:59 IST)
അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് കാലതാമസമോ മുന്‍കൂര്‍ പണമടയ്ക്കലോ കൂടാതെ അടിയന്തര ചികിത്സ നല്‍കുന്നതിന് എല്ലാ മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രാക്ടീഷണര്‍മാരുടെയും നിയമപരമായ ബാധ്യത കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. 2007-ലെ കര്‍ണാടക പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കല്‍ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്‌സ് ആക്ട് പ്രകാരം, 'അപകട ഇര' എന്ന പദത്തില്‍ റോഡപകടങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല, 'ആകസ്മികമായോ പ്രേരിതമായോ പൊള്ളലേറ്റതോ വിഷബാധയേറ്റതോ ക്രിമിനല്‍ ആക്രമണങ്ങളോ പോലുള്ളവയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു, അവ മെഡിക്കോ ലീഗല്‍ അല്ലെങ്കില്‍ സാധ്യതയുള്ള മെഡിക്കോ ലീഗല്‍ കേസുകളാണ്' എന്ന് സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടയാള്‍ ഒരു മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ വരുമ്പോഴോ ഒരു മെഡിക്കല്‍ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴോ, അത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ മുന്‍കൂര്‍ പണം ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ചികിത്സ നല്‍കണം. ഇത് ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സെക്ഷന്‍ 19(5) പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.


