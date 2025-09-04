സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏതൊരു ആഘോഷത്തിന്റെയും ജീവന് മദ്യമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിലും മദ്യത്തിന്റെ വിശാലമായ വിപണിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും മദ്യം നിരോധിച്ച ചില ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല് ഏറ്റവും കൂടുതല് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന നഗരം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങള്ക്കറിയാമോ? ചണ്ഡീഗഢ്, ഡല്ഹി, ബെംഗളൂരു എന്നിവയാണെന്ന് നിങ്ങള് കരുതുന്നുവെങ്കില്, നിങ്ങള്ക്ക് തെറ്റി. ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതല് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന നഗരം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
രാജ്യത്ത് 16 കോടിയിലധികം ആളുകള് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതല് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഒന്നാണ് ഛത്തീസ്ഗഢ്. ഈ മധ്യ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനത്ത്, ഏകദേശം 35.6 ശതമാനം ആളുകള് മദ്യം കഴിക്കാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാല് ഏറ്റവും കൂടുതല് മദ്യം കുടിക്കുന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മള് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കില്, ആ കിരീടം കൊല്ക്കത്തയ്ക്കാണ് - ദി സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് എന്നാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത്. 2021 ലെ സര്വേ പ്രകാരം, കൊല്ക്കത്തയിലെ മദ്യ ഉപഭോഗ നിരക്ക് 32.9 ശതമാനമാണ്.
ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസിന്റെ 2021 ലെ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച്, പശ്ചിമ ബംഗാളില് ഏകദേശം 1.4 കോടി ആളുകള് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ നഗരം തലസ്ഥാനമായ ഡല്ഹിയാണ്. ഡല്ഹിയില് മദ്യ ഉപഭോഗ നിരക്ക് 31 ശതമാനമാണ്.