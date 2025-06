AI Weapon: അതിർത്തിയിൽ ശത്രുക്കളെ തുരത്താനും ഇനി എ ഐ, ലൈറ്റ് മെഷീൻ ഗൺ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ

ആയുധത്തിന്റെ കൃത്യത, ദൂരം എന്നിവയെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചു. 14,000 അടി ഉയരത്തില്‍ നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിജയകരമാണെന്ന് പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു, ഭൂപ്രദേശങ്ങളില്‍ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയിലും കൃത്യതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇവയ്ക്കാകും. കാറ്റ്, ദൂരം, താപനില എന്നിവയെല്ലാം വിലയിരുത്തി ലക്ഷ്യത്തിലെത്താനുള്ള സംവിധാനം ലൈറ്റ് മെഷീന്‍ ഗണ്ണിലുണ്ട്. വിശദമായ പരീക്ഷണം തുടരുകയാണെന്ന് സേന വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

