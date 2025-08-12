ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025
ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് മിനിമം ബാലന്‍സ് പരിധി 50,000 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തി; ആര്‍ബിഐ നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം ഇതാണ്

കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണ മേഖലയ്ക്ക് കീഴില്‍ വരുന്നതല്ലെന്നും ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ സഞ്ജയ് മല്‍ഹോത്ര പറഞ്ഞു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (11:24 IST)


ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് മിനിമം ബാലന്‍സ് പരിധി 50,000 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തിയതിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ആര്‍ബിഐയുടെ വിശദീകരണം. സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ മിനിമം ബാലന്‍സ് തീരുമാനിക്കാന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അത് കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണ മേഖലയ്ക്ക് കീഴില്‍ വരുന്നതല്ലെന്നും ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ സഞ്ജയ് മല്‍ഹോത്ര പറഞ്ഞു.

ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതല്‍ പുതിയ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള മിനിമം ബാലന്‍സ് ആവശ്യകത ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് അടുത്തിടെ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ശരാശരി പ്രതിമാസ ബാലന്‍സ് (എംഎബി) 10,000 രൂപയില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് 50,000 രൂപയാക്കി. അതുപോലെ, അര്‍ദ്ധ നഗര പ്രദേശങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും എംഎബി അഞ്ച് മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ച് യഥാക്രമം 25,000 രൂപയും 10,000 രൂപയുമായി.

എന്നാല്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് സൂക്ഷിക്കാത്ത സേവിംഗ്‌സ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകളില്‍ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) തീരുമാനിച്ചു. പരമ്പരാഗതമായി, സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ ബാലന്‍സ് ആവശ്യകതകളുണ്ട്, ജന്‍ ധന്‍ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് ഈ ആവശ്യകത ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള്‍ ഈ ആവശ്യകത ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മിനിമം നിശ്ചിത ബാലന്‍സ് നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെടുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പിഴ നല്‍കേണ്ടതില്ല.


