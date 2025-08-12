സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (10:07 IST)
മുസ്ലിം പെണ്കുട്ടികളെ വിവാഹം ചെയ്താല് ഹിന്ദു യുവാക്കള്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനവുമായി ബിജാപൂര് സിറ്റി എംഎല്എ ബസന്ദ് ഗൗഡ പട്ടിലാണ് വാഗ്ദാനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. കൊപ്പാളില് മുസ്ലിം യുവതിയെ പ്രണയിച്ച യുവാവിനെ ഒരു സംഘം ആളുകള് ചേര്ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് എംഎല്എയുടെ പ്രസ്താവന പുറത്തുവന്നത്.
വാല്മീകി വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട ഗവി സിദ്ധപ്പാ നായിക്ക് എന്ന 26 കാരനാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രധാന പ്രതിയായ സാദിഖ് ഹുസൈന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് കീഴടങ്ങി. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗവി സിദ്ധപ്പ
പ്രണയിച്ച പെണ്കുട്ടിയെ സാദിഖ് ഹുസൈനും പ്രണയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.