രേണുക വേണു|
India vs Pakistan: ഇസ്ലമാബാദിലെ ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ ജീവിതം ദുസഹമാക്കി പാക്കിസ്ഥാന്. 'ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിനുള്ള' തിരിച്ചടിയായി ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞര്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള് പാക്കിസ്ഥാന് നിഷേധിച്ചതായി സിഎന്എന്-ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഇസ്ലമാബാദിലെ ഇന്ത്യന് ഹൈക്കമ്മീഷനിലുള്ള നയതന്ത്രജ്ഞര്ക്ക് പത്രം, കുടിവെള്ളം, പാചകവാതകം എന്നിവ പാക്കിസ്ഥാന് നിഷേധിച്ചതായാണ് വാര്ത്ത. ഇന്ത്യന് ഹൈക്കമ്മീഷനിലേക്കും ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ വസതിയിലേക്കുമുള്ള പത്രവിതരണം പൂര്ണമായി നിര്ത്തിവച്ചു. ഇതിനു പകരമായി ന്യൂഡല്ഹിയിലെ പാക്കിസ്ഥാന് നയതന്ത്രജ്ഞര്ക്കുള്ള പത്രവിതരണം ഇന്ത്യയും നിര്ത്തിവെച്ചു.
അതേസമയം ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞര്ക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് തടഞ്ഞതിന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, ഇന്ത്യ സിന്ധു നദീജല കരാര് റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടര്ന്ന്, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷാവസ്ഥയെത്തുടര്ന്ന് ഇസ്ലമാബാദില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ ജീവിതം ദുഷ്കരമാക്കുകയാണ് പാക്കിസ്ഥാന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിഎന്എന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഹൈക്കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെയുള്ള പാചകവാതക വിതരണം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി കൂടുതല് വില കൊടുത്ത് സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോള് ഇന്ത്യന് നയതന്ത്രജ്ഞരെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു.