ഷൂട്ടിംഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൗണ്ടർഫീറ്റ് തോക്കുകളാണ് പ്രതികളിൽനിന്നും പിടികൂടിയത്. അഖിലേന്ത്യ ഷൂട്ടിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് പ്രതികൾ തോക്കുകൾ മധുരയിലെത്തിച്ചത് എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



Tamil Nadu: 3 people were apprehended at Madurai and 23 counterfeit guns were seized from their possession on 22nd September. The three were coming from Dubai on a SpicJet flight. The seized guns and the three people have been handed over to Tamil Nadu police. pic.twitter.com/nkCRRlZRMs