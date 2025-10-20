സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 20 ഒക്ടോബര് 2025 (20:17 IST)
ഓറല് റീഹൈഡ്രേഷന് ലായനികളുടെ മെഡിക്കല് മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കാത്ത പാനീയങ്ങളുടെ ബ്രാന്ഡിംഗില് 'ORS' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആന്ഡ് സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) നിരോധിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ശിശുരോഗ വിദഗ്ധയായ ഡോ. ശിവരഞ്ജിനി സന്തോഷ് നടത്തിയ 8 വര്ഷത്തെ അക്ഷീണമായ പരിശ്രമത്തെ തുടര്ന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. വഞ്ചനാപരമായി വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ പാനീയങ്ങളുടെ അപകടങ്ങള് അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടി.
ORS എന്ന പേരില് വില്ക്കുന്ന ഉല്പ്പന്നങ്ങള് കഴിച്ചതിനുശേഷവും കുട്ടികള് കടുത്ത നിര്ജ്ജലീകരണവും വയറിളക്കവും അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ നിരവധി കേസുകള് കണ്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് ഡോ. സന്തോഷ് പ്രതികരിക്കാന് തുടങ്ങി. ടെട്രാ പായ്ക്കുകളില് വ്യാപകമായി ലഭ്യമായ ഈ പാനീയങ്ങളില് പലപ്പോഴും അമിതമായ പഞ്ചസാരയും തെറ്റായ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലന്സും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. WHO ശുപാര്ശ ചെയ്യുന്ന ORS ഘടനയില് നിന്ന് വളരെ അകലെയാണിത്. ഒരു ലേബല് 'ORS അല്ല' എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബ്രാന്ഡിംഗ് ഇപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു. അവര് അത് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ പാനീയങ്ങള് നിര്ജ്ജലീകരണം കൂടുതല് വഷളാക്കും,' ഡോ. സന്തോഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
2025 ഒക്ടോബറില് FSSAI ഒരു നിര്ണായക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. കര്ശനമായ മെഡിക്കല് മാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കില് പാനീയ ബ്രാന്ഡിംഗില് 'ORS' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോള് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. നിര്ദ്ദേശം ഉടനടി ബാധകമാവുകയും തെറ്റായി ലേബല് ചെയ്ത എല്ലാ പാനീയങ്ങളും ഷെല്ഫുകളില് നിന്ന് പിന്വലിക്കാന് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.