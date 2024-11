പുക ഉയരാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഉടനടി 37 കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്ന് മാറ്റി. ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് മറ്റു രോഗികളേയും ഒഴിപ്പിച്ചു. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കാന്‍ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ് ഫയര്‍ എഞ്ചിനുകള്‍ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും ഝാന്‍സി കളക്ടര്‍ അവിനാഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.



