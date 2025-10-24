സംസ്ഥാനത്തെ അപകട സാധ്യതയുള്ള റോഡുകളില് വര്ഷങ്ങളായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാല്നടയാത്രക്കാര്ക്ക് ഒടുവില് അര്ഹമായ ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുന്നു. വാഹനാപകടങ്ങളില് മരിക്കുന്നവരില് നാലിലൊന്ന് പേരും കാല്നടയാത്രക്കാരാണ്. അതിനാല് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്സുകള് നല്കുമ്പോള് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് കാല്നടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കാല്നടയാത്രക്കാരുടെ അവബോധത്തിലും പാര്ക്കിംഗ് അച്ചടക്കത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റുകള് കൂടുതല് കര്ശനമാക്കാന് ഗതാഗത കമ്മീഷണര് സി നാഗരാജു എല്ലാ മേഖലാ ഗതാഗത ഓഫീസുകള്ക്കും (ആര്ടിഒ) നിര്ദ്ദേശം നല്കി.
റോഡരികുകളിലും ക്രോസിംഗുകളിലും കാല്നടയാത്രക്കാരുടെ മരണങ്ങള് ആവര്ത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകള്ക്ക് മറുപടിയായി മോട്ടോര് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകളില് (എംഡിഎസ്) മിന്നല് പരിശോധന നടത്താന് കമ്മീഷണര് ഉത്തരവിട്ടു. ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് റോഡുകളിലും ക്ലാസ് മുറികളിലും പരിശീലനം നല്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ പരിശോധനകള് വിലയിരുത്തും. ഇല്ലെങ്കില് അംഗീകൃത റിഫ്രഷര് പരിശീലനം നേടുന്നതുവരെ ഡ്രൈവിംഗ് ഇന്സ്ട്രക്ടറുടെ ലൈസന്സ് ഉടന് റദ്ദാക്കുമെന്നും നാഗരാജു മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.നാഷണല് ട്രാന്സ്പോര്ട്ടേഷന് പ്ലാനിംഗ് ആന്ഡ് റിസര്ച്ച് സെന്റര് നടത്തിയ പഠനത്തില് കേരളത്തിലെ റോഡപകടങ്ങളില് ആകെ മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ 26.5 ശതമാനവും കാല്നടയാത്രക്കാരുടേതാണ്.
2018 നും 2022 നും ഇടയില് കേരളത്തില് 5,100-ലധികം കാല്നടയാത്രക്കാര് റോഡപകടങ്ങളില് മരിച്ചതായി പഠനത്തില് പറയുന്നു. തിരക്കേറിയ റോഡുകളിലേക്ക് കാല്നടയാത്രക്കാരെ നിര്ബന്ധിതരാക്കുന്ന
അപകടകരവും തടസ്സകരവുമായ പാര്ക്കിംഗും ഈ കര്ശന നടപടി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നടക്കാന് സ്ഥലം വിടാതെയോ ദൃശ്യപരത തടയാതെയോ പാര്ക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങള് അപകടങ്ങള്ക്കും ഗതാഗതക്കുരുക്കിനും കാരണമാകുകയും വഴിയുടെ അവകാശം ലംഘിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്, കുട്ടികള്, വൈകല്യമുള്ളവര് എന്നിവര്ക്ക് ദുര്ബല റോഡ് ഉപയോക്താക്കള് (VRU) എന്ന് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന കാല്നടയാത്രക്കാര്, സൈക്ലിസ്റ്റുകള്, ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാര് എന്നിവര്ക്ക് എല്ലാ റോഡുകളിലും മുന്ഗണന നല്കണമെന്ന് കമ്മീഷണര് ആവര്ത്തിച്ചു.