ചൊവ്വ, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2025
World Elephant Day: ആഗസ്റ്റ് 12 – ലോക ആന ദിനം

ലോക ആന ദിനം നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ആനകള്‍ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങള്‍ അലങ്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കാട്ടിന്റെ സംരക്ഷകന്മാരും ആണെന്നതാണ്.

Wild Elephant Attack - Thrissur
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (10:14 IST)
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൃഗസ്‌നേഹികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വന്യജീവിയാണ് ആന. കേരളത്തിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ മലയാളികളുടെ സംസ്‌കാരത്തില്‍ കൂടി ഈ ആനസ്‌നേഹം ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ്.
കാടിനെ കാടായി നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ ആനകള്‍ക്ക് വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. അതിനാല്‍ തന്നെ ആഗസ്റ്റ് 12ന് ലോകമെമ്പാടും
ലോക ആന ദിനം (World Elephant Day) ആയി ആചരിക്കുന്നു. 2012-ല്‍ കാനഡയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകരായ പാട്രീഷ്യ സിംസും, Elephant Reintroduction Foundation-ഉം ചേര്‍ന്ന് ആരംഭിച്ച ഈ ദിനം, ആനകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അവയെ നേരിടുന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെ ബോധവല്‍ക്കരിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.


ആനകള്‍ സാധാരണ കാട്ടുമൃഗങ്ങള്‍ മാത്രമല്ല; അവ പരിസ്ഥിതിയുടെ സമതുലിതാവസ്ഥ നിലനിര്‍ത്തുന്ന കീ സ്റ്റോണ്‍ സ്പീഷീസ് (Keystone Species)കൂടിയാണ്. വനത്തില്‍ വിത്തുകള്‍ വിതറുന്നതിനും, ചെറുവൃക്ഷങ്ങള്‍ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് കാട്ടില്‍ തുറന്ന ഇടങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, മറ്റ് ജീവികള്‍ക്ക് ആവാസവ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുന്നതിനും ആനകളുടെ പങ്ക് അത്യന്തം നിര്‍ണായകമാണ്. അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതായാല്‍, കാടിന്റെ ജീവജാല വൈവിധ്യവും പ്രകൃതിയുടെ ആരോഗ്യവും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും.

കേരളത്തിന് ആനകളോട് ഒരു പ്രത്യേക പ്രണയമുണ്ട്. ക്ഷേത്രോത്സവങ്ങളിലെ നെറ്റിപ്പട്ടവും, മുഴങ്ങുന്ന പഞ്ചവാദ്യത്തിനൊപ്പം നടക്കുന്ന മഹത്തായ ആനകളുടെ നിരയും കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അഭിമാനചിഹ്നമാണ്.എന്നാല്‍, ആനകളെ കേവലം ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമെന്ന രീതിയില്‍ മാത്രം കാണാതെ, അവയുടെ വന്യജീവി ജീവിതവും പ്രകൃതിയിലെ പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

ലോക ആന ദിനം നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ആനകള്‍ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങള്‍ അലങ്കരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, കാട്ടിന്റെ സംരക്ഷകന്മാരും ആണെന്നതാണ്. വേട്ടയാടലും ആവാസവ്യവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും പോലുള്ള ഭീഷണികള്‍ ഇന്ന് ആനകളെ അപകടത്തിലാക്കുന്നു. അതിനാല്‍, ആനകളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുകയും, മനുഷ്യ-ആന സംഘര്‍ഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.



