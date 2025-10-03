സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 3 ഒക്ടോബര് 2025 (19:13 IST)
കര്ണാടകയിലെ ഡോക്ടര്മാരാണ് വളരെ അപൂര്വവും അസാധാരണവുമായ ഒരു മെഡിക്കല് കേസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ വയറിനുള്ളില് മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് വളരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഈ അവസ്ഥയെ ഫെറ്റസ് ഇന് ഫെറ്റു (FIF) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഏകദേശം 5,00,000 പേരില് ഒരാളില് സംഭവിക്കുന്ന അസാധാരണമായ സംഭവമാണിത്. സെപ്റ്റംബര് 23 ന് ഹുബ്ബള്ളിയിലെ കര്ണാടക ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല് സയന്സസില് (KIMC) ഒരു പൂര്ണ്ണ ഗര്ഭിണിയായ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിലാണ്
ഇത് കണ്ടെത്തിയത്.
അമ്മയും കുഞ്ഞും ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല് സ്കാനുകളിലും അള്ട്രാസൗണ്ടുകളിലും നവജാതശിശുവിന്റെ വയറിനുള്ളില് വളരുന്ന പരാദ ഇരട്ടയുടെ നട്ടെല്ല്, തലയോട്ടി അസ്ഥികള് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ഘടനകള് കണ്ടെത്തി. മെഡിക്കല് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില് എകഎ പ്രവര്ത്തനക്ഷമമല്ല. എകഎ ന് ഒരു കുഞ്ഞായി വികസിക്കാന് കഴിയില്ല. ഭ്രൂണത്തിന്റെ ആദ്യകാല വികാസത്തില് ഒരു പരാദ ഇരട്ടയെ പൊതിഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം ഇത്. അല്ലെങ്കില് പല്ലുകള്, മുടി, അസ്ഥി, പേശികള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ പക്വതയില്ലാത്തതോ പൂര്ണ്ണമായും രൂപപ്പെട്ടതോ ആയ ടിഷ്യു അടങ്ങിയിരിക്കാവുന്ന അപൂര്വ തരം ജേം സെല് ട്യൂമര് ആയ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ടെറാറ്റോമ ആയിരിക്കാം ഇത്.
കൂടുതല് പരിശോധനകള് നടത്തുമെന്നും മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതത്തോടെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ പരാദ ഇരട്ടയെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും കെഐഎംസിയിലെ ഡോക്ടര്മാര് അറിയിച്ചു. സാധ്യമായ സങ്കീര്ണതകള് തടയുന്നതിനും നവജാതശിശുവിന്റെ ദീര്ഘകാല ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും നേരത്തെയുള്ള ഇടപെടല് നിര്ണായകമാണെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് അറിയിച്ചു.വളരെ അപൂര്വമായ ഒരു സംഭവമാണിത്.ലോകമെമ്പാടും 200 ല് താഴെ കേസുകള് മാത്രമേ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ വര്ഷം ഫെബ്രുവരിയില് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബുല്ദാനയില് നിന്നുള്ള 32 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഗര്ഭസ്ഥ ശിശുവിലെ ഗര്ഭസ്ഥ ശിശുവിനെ കണ്ടെത്തിമിരുന്നു.