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ദുബായിയില് എമിറേറ്റ്സ് റോഡില് മിനി ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില് ആറ് ഇന്ത്യക്കാര് ഉള്പ്പെടെ എട്ട് പേര്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ദുബായ്: എമിറേറ്റ്സ് റോഡിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തില് എട്ട് പേര് മരിച്ചു. മരിച്ചവരില് ആറ് പേര് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. പിന്നില് നിന്ന് അമിത വേഗതയില് വന്ന ഒരു മിനിബസ് സാങ്കേതിക തകരാര് മൂലം റോഡില് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഒരു ട്രക്കില് ഇടിച്ചാണ് അപകടം. ബസില് ഡ്രൈവര് ഉള്പ്പെടെ 16 പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപകടത്തില് എട്ട് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരില് നാലുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. പരിക്കേറ്റവരില് രണ്ടുപേര് ഇന്ത്യക്കാരാണ്.
അപകടത്തെത്തുടര്ന്ന് എമിറേറ്റ്സ് റോഡില് വളരെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. പോലീസ് എത്തിയ ശേഷമാണ് ബഹളം പരിഹരിച്ചത്. ട്രക്കിന് പിന്നില് സഞ്ചരിക്കുമ്പോള് മിനിബസ് നിശ്ചിത ദൂരം പാലിക്കാത്തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് പറഞ്ഞു.