കന്യാകുമാരി കടലിനും സമീപത്തുമായി തുടരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി ശക്തി പ്രാപിച്ചു; സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 26 നവംബര് 2025 (08:26 IST)
കന്യാകുമാരി കടലിനും സമീപത്തുമായി തുടരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി
കന്യാകുമാരി കടല്, ശ്രീലങ്ക, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവയ്ക്ക് മുകളില് ന്യുനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു. അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് വടക്ക് - വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ചു ശക്തി കൂടിയ ന്യുനമര്ദ്ദമായും തുടര്ന്നുള്ള
24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിച്ച്
തീവ്രന്യുനമര്ദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കാനും സാധ്യത.
അതേസമയം മലേഷ്യയ്ക്കും മലാക്ക കടലിടുക്കിനും മുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന
ന്യുനമര്ദ്ദം
തീവ്രന്യുനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് പടിഞ്ഞാറ് - വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിച്ച് കൂടുതല് ശക്തി പ്രാപിക്കാനും സാധ്യത. കേരളത്തില് അടുത്ത 5
ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. നവംബര് 25 - 26 തീയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.
കന്യാകുമാരി കടലിന്
സമീപത്തുമായി തുടരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി
ന്യുനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു . അടുത്ത 48
മണിക്കൂറിനുള്ളില് ഇത് കൂടുതല് ശക്തിപ്രാപിച്ച്
തീവ്രന്യുനമര്ദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കാനും സാധ്യത.
ആയതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ഭാഗത്തേക്ക്
മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടുള്ളതല്ല.