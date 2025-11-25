ബുധന്‍, 26 നവം‌ബര്‍ 2025
പോലീസുകാരനില്‍ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസില്‍ സ്പാ ജീവനക്കാരി അറസ്റ്റില്‍

ഒരു സ്പായില്‍ നിന്ന് ഒളിവില്‍ പോയ വനിതാ ജീവനക്കാരിയെ പാലാരിവട്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 25 നവം‌ബര്‍ 2025 (19:14 IST)
കൊച്ചി: പോലീസുകാരനില്‍ നിന്ന് നാല് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ എറണാകുളം നഗരത്തിലെ ഒരു സ്പായില്‍ നിന്ന് ഒളിവില്‍ പോയ വനിതാ ജീവനക്കാരിയെ പാലാരിവട്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മൂന്നാം പ്രതിയായ വൈക്കം സ്വദേശിനി രമ്യ (39) യെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പോലീസുകാരനില്‍ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയ കേസില്‍ പ്രതിയായ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ കെ.കെ. ബൈജു ഉടന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇയാള്‍ നേരത്തെ സസ്‌പെന്‍ഷനിലായിരുന്നു.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 5 മണിയോടെ തൈക്കുടം-ചമ്പക്കര പ്രദേശത്തെ ഒരു ലോഡ്ജില്‍ നിന്നാണ് രമ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എട്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം രമ്യയും പാലാരിവട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഗ്രേഡ് എസ്.ഐ ബൈജുവും ചേര്‍ന്ന് സ്പാ സന്ദര്‍ശിച്ച കൊച്ചി സിറ്റി എ.ആര്‍. ക്യാമ്പിലെ ഒരു പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുത്തു. ആകെ തുകയില്‍ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്വട്ടേഷന്‍ സംഘത്തിലുള്ള ഷിഹാബിന് കൈമാറി. 2 ലക്ഷം രൂപ ബൈജു എടുത്തു. ഒരു ലക്ഷം രൂപ രമ്യയ്ക്ക് നല്‍കി . ഷിഹാബിനെ ഞായറാഴ്ചയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.


