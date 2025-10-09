സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. 5 ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതേസമയം നാളെ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
മധ്യ പടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടലിനു മുകളില് ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദ്ദംസ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇത് കിഴക്കന്-തെക്കു കിഴക്കന് ദിശയില് അറബിക്കടലിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി അടുത്ത 12 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി കുറയാന് സാധ്യതയുണ്ട്. കന്യാകുമാരി പ്രദേശത്തും അതിനോടു ചേര്ന്ന ഭാഗങ്ങളിലും 1.5 കി.മീ ഉയരത്തില് ചക്രവാത ചുഴി
നിലനില്ക്കുന്നു. വടക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് ഒക്ടോബര് 10-ഓടെ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്.
കേരളത്തില്
അടുത്ത 5 ദിവസം
നേരിയ/ ഇടത്തരം / ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ
മഴ ലഭിക്കാനും ഇടിമിന്നലിനോടൊപ്പം മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനും
സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.