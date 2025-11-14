സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കണ്ണൂര്: അമിത അളവില് മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് പരിയാരം സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് കോളേജില് പ്രവേശിപ്പിച്ച യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കൂത്തുപറമ്പ് കോട്ടയം ഏഴാമിലെ പടയങ്കുടിയില് ഇ കെ ലീന (46)യാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അവരെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
നാലാം നിലയിലെ 401-ാം വാര്ഡിലെ ശുചിമുറിയില് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് അവരെ കണ്ടെത്തി. കുളിമുറിയില് കയറിയ ലീനയെ ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും പുറത്തു വരാതിരുന്നതിനെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്.
ഉടന് തന്നെ അവരെ താഴെയിറക്കിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും അവര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭര്ത്താവ് സന്തോഷ് കുമാറിനെയും മകന് യദുനന്ദിനെയും അവര് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിരുന്നു.