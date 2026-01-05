തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026
മലപ്പുറത്ത് ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ 19 വയസ്സുകാരി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026 (18:14 IST)
മലപ്പുറം: മലപ്പുറത്ത് വീടിന് മുന്നില്‍ ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ 19 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. മലപ്പുറം വഴിക്കടവിലാണ് സംഭവം. വഴിക്കടവ് സ്വദേശിയായ ജാഫര്‍ ഖാന്റെ മകള്‍ റിഫാദിയയാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെയാണ് റിഫാദിയ കുഴഞ്ഞുവീണത്. വീട്ടുമുറ്റത്ത് കസേരയില്‍ ഇരുന്ന് ബന്ധുക്കളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണത്. ഉടന്‍ തന്നെ പാലാടിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

പെണ്‍കുട്ടിക്ക് മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പറയുന്നു. മരണകാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി, പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തിന് കൈമാറും. അച്ഛന്‍ ജാഫര്‍ ഖാന്‍, അമ്മ നൂര്‍ജഹാന്‍, സഹോദരി റിസ്വാന എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബം.


