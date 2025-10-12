മലപ്പുറത്ത് ശൈശവ വിവാഹത്തിന് ശ്രമം; 14 കാരിയെ കെട്ടാൻ വന്ന യുവാവിനും ബന്ധുക്കൾക്കുമെതിരെ കേസ്

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ഞായര്, 12 ഒക്ടോബര് 2025 (10:20 IST)
മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ശൈശവ വിവാഹത്തിന് ശ്രമം. മലപ്പുറം കാടാമ്പുഴയിലാണ് 14 കാരിയുടെ വിവാഹം നടത്താൻ ബന്ധുക്കൾ ശ്രമിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ കാടാമ്പുഴ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പെൺകുട്ടിയെ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറ്റി.
ഇന്നലെയായിരുന്നു പതിനാലുകാരിയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ പ്രതിശ്രുത വരനെ പ്രതിയാക്കി പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത 10 പേർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2024-25 ൽ കേരളത്തിൽ ബാല വിവാഹങ്ങൾ വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ സംഭവം പുറത്തുവരുന്നത്. ഈ വർഷം ജനുവരി 15 വരെ 18 ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ. ഈ വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 18 കേസുകളിൽ 10 ഉം തൃശൂരാണെന്ന് ദി ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.