സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 25 സെപ്റ്റംബര് 2025 (10:09 IST)
തെക്കന് ജില്ലകളില് പരക്കെ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ നേരിയ/ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില്
ശക്തമായ കാറ്റിനും; തൃശ്ശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശനിയാഴ്ച വരെ മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് നാശനഷ്ടവും ജീവഹാനിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന സംസ്ഥാന സവിശേഷ ദുരന്തമാണ് ശക്തമായ കാറ്റ്. ശക്തമായ കാറ്റില് മരങ്ങള് കടപുഴകിയും ചില്ലകള് ഒടിഞ്ഞു വീണും അപകടങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാകുമ്പോള് ഒരു കാരണവശാലും മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടില് നില്ക്കാന് പാടുള്ളതല്ല. മരച്ചുവട്ടില് വാഹനങ്ങളും പാര്ക്ക് ചെയ്യരുത്. വീട്ടുവളപ്പിലെ മരങ്ങളുടെ അപകടകരമായ രീതിയിലുള്ള ചില്ലകള് വെട്ടിയൊതുക്കണം. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മരങ്ങള് പൊതുവിടങ്ങളില് ശ്രദ്ധയില് പെട്ടാല് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ അറിയിക്കുക.
ഉറപ്പില്ലാത്ത പരസ്യ ബോര്ഡുകള്, ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകള്, കൊടിമരങ്ങള് തുടങ്ങിയവയും കാറ്റില് വീഴാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കാറ്റും മഴയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവ ശരിയായ രീതിയില് ബലപ്പെടുത്തുകയോ അഴിച്ചു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക. മഴയും കാറ്റുമുള്ളപ്പോള് ഇതിന്റെ ചുവട്ടിലും സമീപത്തും നില്ക്കുകയോ വാഹനങ്ങള് പാര്ക്ക് ചെയ്യുകയോ അരുത് . ചുമരിലോ മറ്റോ ചാരി വച്ചിട്ടുള്ള കോണി പോലെയുള്ള കാറ്റില് വീണുപോകാന് സാധ്യതയുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും കയറുപയോഗിച്ച് കെട്ടി വെക്കേണ്ടതാണ്.