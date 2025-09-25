വ്യാഴം, 25 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

നിവര്‍ന്ന് കിടന്നാണോ ഉറങ്ങുന്നത്, ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

നിങ്ങള്‍ ഒരു വശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആളായാലും അല്ലെങ്കില്‍ മലര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന ആളായാലും

Sleeping, Sleeping by opening mouth, വായ തുറന്നാണോ നിങ്ങള്‍ ഉറങ്ങുന്നത്
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 25 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (20:54 IST)
നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെ വലിയ തോതില്‍ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഉറക്ക സ്ഥാനം. നിങ്ങള്‍ ഒരു വശം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആളായാലും അല്ലെങ്കില്‍ മലര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന ആളായാലും, നിങ്ങളുടെ ഉറക്ക രീതി നട്ടെല്ലിന്റെ വിന്യാസം മുതല്‍ ദഹനം, നിങ്ങളുടെ ശ്വസനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ വരെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. കഴുത്തിനും നട്ടെല്ലിനും മികച്ച പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിവര്‍ന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍, വശങ്ങളിലായി ഉറങ്ങുന്നത് മികച്ച ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കൂടാതെ കൂര്‍ക്കംവലി അല്ലെങ്കില്‍ ആസിഡ് റിഫ്‌ലക്‌സ് സാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ ദീര്‍ഘകാല ആരോഗ്യത്തിന് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് പലര്‍ക്കും സംശയമാണ്. വശങ്ങളിലും നിവര്‍ന്നും ഉറങ്ങുന്നതിന് അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. മിക്ക ആളുകള്‍ക്കും ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ പൊസിഷനാണ് സൈഡ് സ്ലീപ്പിംഗ്. ഇത് കൂര്‍ക്കംവലി കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു, ശരിയായ തലയിണയുടെ പിന്തുണയോടെ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നട്ടെല്ല് വിന്യാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ സ്ലീപ് അപ്നിയയും ആസിഡ് റിഫ്‌ലക്‌സും ഉള്ള ആളുകള്‍ക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കാലക്രമേണ തോളിലോ ഇടുപ്പിലോ സമ്മര്‍ദ്ദവും മുഖത്ത് ചുളിവുകളും ഉണ്ടാക്കും. എന്നാല്‍ നിവര്‍ന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് തല, കഴുത്ത്, നട്ടെല്ല് എന്നിവയെ നിഷ്പക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിലനിര്‍ത്തുകയും സന്ധികളിലെ സമ്മര്‍ദ്ദം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. മുഖത്തെ ചുളിവുകള്‍ തടയാനും ഇതിന് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ചില വ്യക്തികളില്‍ ഇത് കൂര്‍ക്കംവലിയും ഉറക്കത്തില്‍ അപ്നിയയും വഷളാക്കും. ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നീടുള്ള ഘട്ടങ്ങളില്‍, ഇത് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇത് കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം കുറയ്ക്കും. ഒരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് യോജിച്ച രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :