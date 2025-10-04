സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഫോണ് നമ്പറുകളെ മാത്രം
ആശ്രയിച്ചിരുന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഇനി മുതല് ഉപയോക്തൃനാമങ്ങള് കൂടി സൃഷ്ടിക്കാന് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാന് ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. 2009-ല് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം മെറ്റാ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മെസേജിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മൊബൈല് നമ്പറുകള് വഴി രജിസ്ട്രേഷനും കോണ്ടാക്റ്റ് കണ്ടെത്തലും മാത്രമേ പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വര്ഷങ്ങളായി ഉപയോക്തൃനാമങ്ങള് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ടെലിഗ്രാം പോലുള്ള എതിരാളികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് ഈ സംവിധാനം കൂടുതല് പഴഞ്ചനായി കാണപ്പെടുന്നു.
ആപ്പിന്റെ സമീപകാല പരീക്ഷണ ബില്ഡുകളില് വരാനിരിക്കുന്ന ഈ സവിശേഷത കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതില് ഉപയോക്തൃനാമങ്ങളെയും അവയുടെ നിയമങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പരാമര്ശങ്ങള് ഉണ്ട്.
ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ച് ഉപയോക്തൃനാമങ്ങളില് കുറഞ്ഞത് ഒരു അക്ഷരമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങള്, അക്കങ്ങള്, പൂര്ണ്ണവിരാമങ്ങള്, അണ്ടര്സ്കോറുകള് എന്നിവ മാത്രമേ ഉള്പ്പെടുത്താവൂ. വെബ് ലിങ്കുകളുമായോ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളുമായോ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് 'www.' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പേരുകള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് തടയും. അക്കങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിര്മ്മിച്ച ഉപയോക്തൃനാമങ്ങള് അനുവദിക്കില്ല, ഇത് കൂടുതല് വ്യക്തതയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ആന്ഡ്രോയിഡ് ഉപകരണങ്ങളില് ഈ ടൂള് നിലവില് ആറ് ഭാഷകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ്, ഹിന്ദി, പോര്ച്ചുഗീസ്, റഷ്യന്, അറബിക് എന്നിവയാണവ. എന്നാല് ഐഫോണ് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് ആപ്പിളിന്റെ ട്രാന്സ്ലേറ്റ് ആപ്പുമായുള്ള സംയോജനം വഴി 19-ലധികം ഭാഷകളില് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും.