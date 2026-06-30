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കേരളത്തില് എലിപ്പനി ബാധിച്ച് രണ്ട് മരണം; ഒമ്പത് പുതിയ കേസുകളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂര് ജില്ലയില് എലിപ്പനി മൂലം തിങ്കളാഴ്ച രണ്ട് മരണങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതായും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഒമ്പത് പുതിയ കേസുകള് സ്ഥിരീകരിച്ചതായും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യ അധികൃതര് സ്ഥിതിഗതികള് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ജലജന്യ പകര്ച്ചവ്യാധികള്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) അഭിപ്രായത്തില് മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയല് രോഗമാണ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്. രോഗബാധിതരായ മൃഗങ്ങളുടെ മൂത്രവുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെയോ മൂത്രം കലര്ന്ന ചെളിയിലൂടെയോ വെള്ളത്തിലൂടെയോ മനുഷ്യര്ക്ക് രോഗം പിടിപെടും. ചര്മ്മത്തിലെ മുറിവുകളിലൂടെയോ വായ, മൂക്ക്, കണ്ണുകള് എന്നിവയുടെ ചര്മ്മത്തിലൂടെയോ ബാക്ടീരിയ ശരീരത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നു. വ്യക്തിയില് നിന്ന് വ്യക്തിയിലേക്ക് പകരുന്നത് അപൂര്വമാണ്.