സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 11 ഡിസംബര് 2025 (18:08 IST)
ന്യൂഡല്ഹി: ഡിജിറ്റല്, സാങ്കേതിക സര്വകലാശാലകളിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി വൈസ് ചാന്സലര്മാരെ നിയമിക്കും. വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി സുധാന്ഷു ധൂലിയ അധ്യക്ഷനായ സെര്ച്ച് കമ്മിറ്റികളോട് അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയ്ക്കകം ഓരോ പേര് വീതം നല്കാന് സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. സര്ക്കാരും ഗവര്ണറും തമ്മില് സമവായത്തിലെത്താന് കഴിയാതെ വന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടല്. മന്ത്രിമാരായ ആര് ബിന്ദുവും പി രാജീവും ഇന്നലെ ഗവര്ണറുമായി നടത്തിയ ചര്ച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇരുവരും സമവായത്തിലെത്തണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച.
ഡോ. സജി ഗോപിനാഥിനെ ഡിജിറ്റല് സര്വകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാന്സലറായി നിയമിക്കണമെന്ന നിലപാടില് മന്ത്രിമാര് ഉറച്ചുനിന്നു, എന്നാല് ഡോ. സിസ തോമസിനെ നിയമിക്കണമെന്ന് ഗവര്ണര് നിര്ബന്ധിച്ചു. ഈ വിഷയത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ചര്ച്ച നടത്താത്തതിലും ഗവര്ണര് അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. സിസ തോമസിനെ കാര്യക്ഷമതയില്ലാത്തവളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പിനെയും ഗവര്ണര് ചോദ്യം ചെയ്തു. സിസ തോമസിനെ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഐടി വകുപ്പിലെ വിദഗ്ദ്ധ സമിതികളില് നിയമിച്ചിരുന്നു, കാരണം അവരുടെ കഴിവുകളില് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അവരെ വിസി ആയി പരിഗണിക്കുമ്പോള് എതിര്പ്പുകള് ഉന്നയിക്കുന്നതില് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി നല്കിയ പേരുകള് അതേപടി അംഗീകരിക്കാന് കഴിയില്ല. യോഗ്യത പരിഗണിക്കാത്തതിന് ഗവര്ണര് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്ഗണനാ ക്രമം നിശ്ചയിച്ച് ഗവര്ണര്ക്ക് കൈമാറിയതായി മന്ത്രിമാര് മറുപടി നല്കി.
സാങ്കേതിക സര്വകലാശാലയില് ഡോ. സതീഷ് കുമാറിനെയും ഡിജിറ്റല് വിഭാഗത്തില് ഡോ. സജി ഗോപിനാഥിനെയും ആദ്യ നാമമായി മുഖ്യമന്ത്രി ശുപാര്ശ ചെയ്തു. സിസയെ നിയമിക്കരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യേക കുറിപ്പും നല്കി. എന്നാല് സാങ്കേതിക സര്വകലാശാലയില് ഡോ. ബിന്ദുവിനെയും ഡിജിറ്റല് വിഭാഗത്തില് ഡോ. സിസയെയും വിസിയായി നിയമിക്കാമെന്ന് ഗവര്ണര് സുപ്രീം കോടതിയില് സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിച്ചു.