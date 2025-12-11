സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
11 ഡിസംബര് 2025
കോട്ടയം: പൂവത്തുമൂട് സ്കൂളിലെ വനിതാ അധ്യാപികയെ സ്കൂള് വളപ്പില് വെച്ച് ഭര്ത്താവ് ആക്രമിച്ചു. കൊച്ചുമോന് എന്ന യുവാവാണ് ഭാര്യ ഡോണിയെ ആക്രമിച്ചത്. ഇയാള് കത്തികൊണ്ട് അധ്യാപികയുടെ കഴുത്തില് മൂര്ച്ചയുള്ള മുറിവുകള് വരുത്തി. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
പരിക്കേറ്റ അധ്യാപികയെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആക്രമിച്ച ശേഷം അയാള് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.