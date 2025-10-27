തിങ്കള്‍, 27 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള: തെളിവെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി എസ്‌ഐടി, ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 27 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (08:37 IST)
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയില്‍ തെളിവെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി എസ്‌ഐടി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു. ബംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി നടത്തിയ കോടികളുടെ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടിന്റെ രേഖകളും സ്വര്‍ണ്ണവും പ്രധാന തെളിവുകളും കണ്ടെത്തി. ബെല്ലാരിയിലെ സ്വര്‍ണ്ണ വ്യാപാരി ഗോവര്‍ധന്‍ അടക്കമുള്ളവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് എസ് ഐ ടി അന്വേഷണം നടത്തിയത്.

മൂന്നുദിവസം ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ അടക്കം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അന്വേഷണം. റോഡ് മാര്‍ഗ്ഗമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ ചെന്നൈയില്‍ എത്തിച്ചത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുമായി അല്ലാതെയായിരുന്നു ബെല്ലാരിയില്‍ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. പോറ്റി നടത്തിയ പണം ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളും കസ്റ്റഡിയില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മറ്റൊരു സംഘം ബാംഗ്ലൂരിലെ പോറ്റിയുടെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തി. 176 ഗ്രാം സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളും സ്വര്‍ണ നാണയങ്ങളും കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.


