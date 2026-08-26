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  4. Registrations at Kerala's employment exchanges over five years
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (15:06 IST)

കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളിലെ രജിസ്‌ട്രേഷനില്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ 10.59 ലക്ഷം പേരുടെ കുറവ്

PSC Age Limit, PSC Exams, Kerala News
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (14:03 IST)
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ആലപ്പുഴ: കേരളത്തിലെ തൊഴില്‍രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ (എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളില്‍) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ വലിയ കുറവുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനിടെ 10.59 ലക്ഷം പേരുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള വിമുഖതയും മറ്റ് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്.
 
2020 മാര്‍ച്ചിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകളില്‍ 34,18,072 തൊഴില്‍രഹിതര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. 2026 ജൂണായപ്പോഴേക്കും ഈ എണ്ണം 23,58,194 ആയി കുറഞ്ഞു. യുവതലമുറ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷന് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നില്ലെന്നും മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ പുതുക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് മടിയാണെന്നും നിലമ്പൂര്‍ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസര്‍ ബി.ആര്‍. ശ്യാംകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്‍പ്പെടെയുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ ലഭ്യതയാണ് ഈ കുറവിന് മറ്റൊരു കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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