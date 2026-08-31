  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം
  4. Congress Expresses strong displeasure over TVK move to porject Vijay for 2029 PM
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (18:08 IST)

അണ്ണൻ ഗില്ലി ഡാ... പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കണമെന്ന് ടിവികെ, രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ദേശീയതലത്തില്‍ 9 ശതമാനം പേര്‍ വിജയിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ഇന്ത്യ ടുഡേ സര്‍വേ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

Congress, Congress- TVK Alliance, PM Candidate, Joseph Vijay, Tamizhaka Vetri Kazhakam
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (16:45 IST)
google-news
വിജയ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകണമെന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് രൂക്ഷഭാഷയില്‍ മറുപടി നല്‍കി സഖ്യകക്ഷിയും രാജ്യത്തെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടിയുമായ കോണ്‍ഗ്രസ്. ടിവികെ അധ്യക്ഷനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സി ജോസഫ് വിജയെ 2029ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കാനുള്ള ടിവികെ നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് രംഗത്ത് വന്നത്.
 
പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ദേശീയതലത്തില്‍ 9 ശതമാനം പേര്‍ വിജയിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി ഇന്ത്യ ടുഡേ സര്‍വേ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സര്‍വേ ഫലം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ടിവികെ നേതാക്കള്‍ വിജയെ ദേശീയതലത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തികാണിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ശക്തമായ എതിര്‍പ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. 2029ലെ ലോകസഭാ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കില്‍ ടിവികെ മന്ത്രിസഭയിലെ 2 കോണ്‍ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരും രാജിവെയ്ക്കുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ എസ് രാജേഷ് കുമാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 
 കന്യാകുമാരിയില്‍ വെസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിലാണ് രാജേഷ് കുമാര്‍ പാര്‍ട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി ടിവികെ ഹാന്‍ഡിലുകളും രംഗത്തെത്തി. കഴിഞ്ഞ 60 വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി കോണ്‍ഗ്രസിന് തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയില്‍ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിച്ചത് തന്നെ വിജയ് കാരണമാണെന്നാണ് ടിവികെ വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബി

ഇമ്രാൻ ഖാനെ പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടരുത്, പാകിസ്ഥാൻ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് കർശനനിർദേശം നൽകി പിസിബിമുന്‍ നായകനും 1992ലെ ലോകകപ്പ് ജേതാവുമായ ഇതിഹാസതാരം ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ജയില്‍വാസത്തെ പറ്റി താരങ്ങളാരും പരസ്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്ന കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി പാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?

വന്ദേമാതരം: ആറ് പദ്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കിയോ? കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗനിർദേശത്തിൽ യഥാർഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ത്?ദേശീയഗീതമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് പുറമെ ദേശീയഗാനമായ 'വന്ദേമാതര'ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലും പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍.

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനം

ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഡേറ്റാ സെന്ററുകള്‍ വേണ്ട, താനെയിലും വിശാഖപട്ടണത്തും തെരുവില്‍ ഇറങ്ങി ജനംതാനെയില്‍ വേക്ക് അപ്പ് താനെക്കര്‍ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമരം. പ്രദേശത്ത് 53.8 ഏക്കറില്‍ 47,000 കോടി മുതല്‍മുടക്കിലാണ് ആമസോണിന്റെ ഡാറ്റ സെന്റര്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ശബരിമല ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുന്നു; നീക്കത്തിന് പിന്നില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരും

ശബരിമല ഇ-ടെന്‍ഡര്‍ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമം തുടരുന്നു; നീക്കത്തിന് പിന്നില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരുംതിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇടനിലക്കാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. 5000 മെട്രിക് ടണ്‍ ശര്‍ക്കരയും 1400 മെട്രിക് ടണ്‍ ഉണക്കലരിയും വാങ്ങുന്നതിനായുള്ളതായിരുന്നു ഈ ടെന്‍ഡര്‍.

ആർഎസ്എസിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ധാരണ, നിങ്ങളൊന്ന് മോഹൻ ഭാഗവതിനെ കേൾക്കണം : അഭിജിത് ദീപ്കെ

ആർഎസ്എസിനേക്കാൾ വലുതാണെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ധാരണ, നിങ്ങളൊന്ന് മോഹൻ ഭാഗവതിനെ കേൾക്കണം : അഭിജിത് ദീപ്കെഭാഗവത് ഉള്‍ക്കൊള്ളലിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ മോദി ദിമാഗി നക്‌സല്‍ പോലുള്ള പുതിയ വാക്കുകളുമായി വരികയാണെന്നും അഭിജിത് പറയുന്നു. മോഹന്‍ ഭാഗവത് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഹൽദ്വാനി ശുദ്ധീകരണ വിവാദം: സമുദായ സ്പർദ്ദയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതി, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ്

ഹൽദ്വാനി ശുദ്ധീകരണ വിവാദം: സമുദായ സ്പർദ്ദയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചെന്ന് പരാതി, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേസ്മതപരമായ ചടങ്ങിനെ ജാതീയമായി ചിത്രീകരിച്ച് സംസാരിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ലോകസഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഹല്‍ദ്വാനിയിലെ വാല്‍മീകി സമുദായ അംഗവും ശുദ്ധീകരണ പക്രിയയില്‍ ഭാഗവുമായ അമിത് കുമാറാണ് പരാതി നല്‍കിയത്.

സ്ത്രീകള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയണമെന്ന പരാമര്‍ശം; കാന്തപുരത്തിനെതിരെ ശ്രീമതി ടീച്ചര്‍

സ്ത്രീകള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കഴിയണമെന്ന പരാമര്‍ശം; കാന്തപുരത്തിനെതിരെ ശ്രീമതി ടീച്ചര്‍സംസാരിക്കവെ സ്ത്രീകളെ പൊതുവേദികളില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് 'വലിയ നാശത്തിന്' വഴിവെക്കുമെന്നും ഇത് തടയാനാണ് ഇസ്ലാം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പര്‍ദ്ദ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതെന്നും കാന്തപുരം പറഞ്ഞിരുന്നു.