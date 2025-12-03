നിരാഹാരം ഏറ്റില്ല; രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു, ഓഫീസില്‍ പരിശോധന

രേണുക വേണു|
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പീഡന പരാതി നല്കിയ യുവതിയെ സമൂഹമാധ്യമത്തില് അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന കേസില് അറസ്റ്റിലായ രാഹുല് ഈശ്വറിനെ കോടതി നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടു. രാഹുല് ഈശ്വര് ജില്ലാ കോടതിയില് ജാമ്യാപേക്ഷ നല്കി. ജാമ്യാപേക്ഷ ഡിസംബര് ആറിനു പരിഗണിക്കും.
സംഭവത്തില് ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും രാഹുലിന്റെ ഓഫീസില് പരിശോധന നടത്തണമെന്നും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അഡീഷണല് സിജെഎം കോടതി പൊലീസിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചാണ് രാഹുലിനെ കസ്റ്റഡിയില് വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
അറസ്റ്റിലായ രാഹുലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ജയിലില് നിരാഹാര സമരത്തിലാണ് രാഹുല്.