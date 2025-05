ജനജീവിതത്തിനു ഭീഷണിയാകുന്ന വന്യജീവികളെ കൊല്ലാന്‍ കേന്ദ്രാനുമതി തേടും; ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ (28/05/2025)

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍:







നവകേരള സദസ്: നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ 982 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികള്‍





നവകേരള സദസില്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്ന വികസന പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ 982.01 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഭേദഗതിയോടെ അംഗീകരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും 140 നിയമസഭാ

മണ്ഡലങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് ജനങ്ങളുമായി സംവദിച്ചിരുന്നു. ആ സംവാദത്തില്‍ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് വികസന പദ്ധതികളായി നടപ്പാക്കുന്നത്.







നവകേരള സദസില്‍ വിവിധ വിഭാഗം ജനങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്കും മുന്‍ഗണന അനുസരിച്ച് അനുമതി നല്‍കുന്നതിനും സാങ്കേതികമോ മറ്റ് കാരണങ്ങളോ മൂലം നിലവിലെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് പകരം പുതിയ/അധിക പദ്ധതികള്‍ അംഗീകരിക്കുവാന്‍ ഉള്ള അനുമതി നല്‍കുവാനും ചീഫ് സെക്രട്ടറി, സെക്രട്ടറി (PIE&MD), ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എന്നിവരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റിയെ അധികാരപ്പെടുത്തി. ഓരോ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും പരമാവധി ഏഴ് കോടി രൂപ വീതമാണ് അനുവദിക്കുക. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ കാര്യത്തില്‍ അറിയിപ്പ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകും.





സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ അധിക തസ്തികള്‍







സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ അധിക തസ്തികകള്‍ അനുവദിച്ചു. 2024-2025 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ നടത്തിയ തസ്തിക നിര്‍ണ്ണയ പ്രകാരം, സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയിലെ 552 സ്‌കൂളുകളില്‍ 915 അധിക തസ്തികകള്‍ അനുവദിച്ചു. 658 എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ 1304 അധിക തസ്തികകളും അനുവദിച്ചു. ആകെ 1210 സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലായി 2219 അധ്യാപക, അനധ്യാപക അധിക തസ്തികകളാണ് അനുവദിച്ചത്. 1.10.2024 തീയതി പ്രാബല്യത്തില്‍

വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായാണിത്. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ കാര്യത്തില്‍ അറിയിപ്പ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകും.





സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ അധിക തസ്തികകളില്‍ തസ്തികനഷ്ടം സംഭവിച്ച ജീവനക്കാരെ ക്രമീകരിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ നിയമനം നടത്താന്‍ പാടുള്ളൂ. എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ അധികതസ്തികകളില്‍, കെ.ഇ.ആര്‍ അധ്യായം XXI ചട്ടം 7(2) അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നിയമനം നടത്താന്‍ പാടുള്ളൂ. തസ്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ച സ്‌കൂളുകളില്‍ ഈ തസ്തികയില്‍ ആരും തുടരുകയോ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍ /ട്രഷറി/സ്പാര്‍ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.





ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന വന്യജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടും





കാട്ടുപന്നികളെ കൂടാതെ മനുഷ്യന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന മറ്റ് വന്യജീവികളെയും കൊല്ലുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ വനം-വന്യജീവി വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. നിയമ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ നിയമനിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള നിര്‍ദേശം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ വനംവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കൃഷിക്കും ജീവനും സ്വത്തിനും നാശം വരുത്തുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ ഉപാധികളോടെ കൊല്ലുന്നതിന്, ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡനില്‍ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം ഹോണററി വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്/അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളുമടങ്ങുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകളുടെ കാലാവധി ഒരുവര്‍ഷത്തേക്ക് കൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കും.





നിയമനം





35-ാമത് ദേശീയ ഗെയിംസില്‍ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് റഗ്ബിയില്‍ വെങ്കലമെഡല്‍ നേടിയ ഹരിശ്രീ എം. ന് കായിക യുവജനകാര്യ വകുപ്പില്‍ ക്ലാര്‍ക്കിന്റെ സൂപ്പര്‍ന്യൂമററി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നിയമനം നല്‍കും.





ഹോംകോയില്‍ ERP Software പ്രാബല്യത്തില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് താല്ക്കാലികമായി തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് 2 ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരെ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമിക്കും.





ശുപാര്‍ശകള്‍ അംഗീരിച്ചു





പൊലീസ് വകുപ്പിലെ പര്‍ച്ചേസ് സംബന്ധിച്ച് ശുപാര്‍ശ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് സി.എന്‍.രാമചന്ദ്രന്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ ശുപാര്‍ശകള്‍ അംഗീരിച്ചു.







ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചു





തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 'Attingal - Improvements to Manamboor NH -Kavalayoor - Kulamuttom road with BM & BC 0/000 to 4/800 and 0/000 to 1/400 എന്ന പ്രവൃത്തിക്കുള്ള

4,14,94,245 രൂപയുടെ ടെണ്ടര്‍ അം?ഗീകരിച്ചു.







പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണിമലയാറിന് കുറുകെയുള്ള പാറക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 11,19,86,861 രൂപയുടെ ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചു.





തുടര്‍ച്ചാനുമതി





തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, അമ്പലപ്പുഴ, കോട്ടയം, നെടുങ്കണ്ടം, കൊച്ചി, കണയന്നൂര്‍, തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, തലശ്ശേരി എന്നീ 11 സ്‌പെഷ്യല്‍ റവന്യൂ റിക്കവറി ഓഫീസുകളിലെ 221 താല്കാലിക തസ്തികകളും, നെടുമങ്ങാട്, നെയ്യാറ്റിന്‍ കര, പത്തനംതിട്ട, പാല, അമ്പലവയല്‍, വടകര, കാസര്‍ഗോഡ്, ആലുവ എന്നീ 8 തഹസില്‍ദാര്‍ റവന്യൂ റിക്കവറി ഓഫീസുകളിലെ 167 താല്കാലിക തസ്തികകളും; ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണറേറ്റിലെ റിസര്‍ച്ച് & ഡവലപ്‌മെന്റ്‌റ് വിഭാഗത്തിലെ 5 താല്ക്കാലിക തസ്തികകളും നൈറ്റ് വാച്ച്മാന്‍ 4 താല്ക്കാലിക തസ്തികകളും ഉള്‍പ്പെടെ

397 താല്കാലിക തസ്തികകള്‍ക്ക് 01.04.2025 മുതല്‍ 31.03.2026 വരെ ഒരു വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് തുടര്‍ച്ചാനുമതി നല്‍കും.





ലാന്‍ഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു വരുന്ന എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റുകളിലെയും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍, ബില്‍ഡിംഗ് ടാക്‌സ് യൂണിറ്റുകള്‍, റവന്യൂ റിക്കവറി യൂണിറ്റുകള്‍ എന്നിവയിലെ 197 താല്കാലിക തസ്തികകളും ആലപ്പുഴ, കാസര്‍ഗോഡ്, കണ്ണൂര്‍ എന്നീ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റുകളിലെ ലാന്‍ഡ് അക്വിസിഷന്‍ യൂണിറ്റുകളിലെ 20 താല്ക്കാലിക തസ്തികകളും ഉള്‍പ്പെടെ 217 താല്‍ക്കാലിക തസ്തികകള്‍ക്ക് 01.04.2025 മുതല്‍ 31.03.2026 വരെ തുടര്‍ച്ചാനുമതി നല്‍കും. മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ കാര്യത്തില്‍ അറിയിപ്പ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകും.





സാധൂകരിച്ചു





ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വലിയതുറ സ്റ്റേറ്റ് ഫോഡര്‍ ഫാമിലെ 14 സീനിയര്‍ കാഷ്വല്‍ തൊഴിലാളികളെ പുനരധിവാസത്തിനായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ നടപടി സാധൂകരിച്ചു.







യു.പി.സ്‌കൂളായി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യും





വിഴിഞ്ഞം ഹാര്‍ബര്‍ ഏരിയ ഗവ.എല്‍.പി.സ്‌കൂള്‍ യു.പി.സ്‌കൂളായി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യും. തീരദേശത്തെ കുട്ടികള്‍ പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂള്‍ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വിദ്യാലയത്തിന് 5 കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവില്‍ തുടര്‍പഠനത്തിനായി മറ്റുവിദ്യാലയങ്ങള്‍ നിലവിലില്ല എന്ന വസ്തുത പരിഗണിച്ചും അധ്യാപക/അനധ്യാപക ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യകത പുനര്‍വിന്യാസം വഴി നിറവേറ്റണമെന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്.







തസ്തിക പരിവര്‍ത്തനം





കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷനില്‍ നിലവിലുള്ള 21 ഡഫേദാര്‍ തസ്തികകള്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്റ് തസ്തികകളാക്കി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യും. നിലവില്‍ ഡഫേദാര്‍ തസ്തികയില്‍ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന 8 പേര്‍ക്ക് ശമ്പളം സംരക്ഷിച്ചു നല്‍കും.







വിരമിക്കല്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്തി





പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുളള സ്വയംഭരണ ഗ്രാന്റ്-ഇന്‍-എയ്ഡ് സ്ഥാപനമായ സി.എച്ച്.മുഹമ്മദ് കോയ മെമ്മോറിയല്‍ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര്‍ ദ മെന്റ്‌ലി ചലഞ്ച്ഡ് (എസ്.ഐ.എം.സി) സ്ഥാപനത്തില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഇ.പി.എഫ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുളള സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം 56 വയസ്സില്‍ നിന്നും 58 വയസ്സായി ഉയര്‍ത്തും.





സി കണ്ണന്‍ സ്മാരക പ്രതിമ





കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ കാനത്തൂറില്‍ ഫയര്‍ ആന്റ് റസ്‌ക്യു വകുപ്പിന്റെ കൈവശമുള്ള 3 സെന്റ് അന്തരിച്ച സി.കണ്ണന്റെ സ്മരണാര്‍ഥം പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കണ്ണൂര്‍ ബീഡി തൊഴിലാളി യൂണിയന് പാട്ടത്തുക ഇളവ് ചെയ്ത് 10 വര്‍ഷത്തേക്ക് പാട്ടത്തിന് അനുവദിക്കും.







പുനര്‍നിയമനം





വനിത വികസന കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ മാനേജിങ്ങ് ഡയറക്ടറായ വി സി ബിന്ദുവിന് പുനര്‍നിയമനം നല്‍കും.







ഹൈക്കോടതി ഗവ.പ്ലീഡറായ അഡ്വ. എം.രാജീവിന് പുനര്‍നിയമനം നല്‍കും.







വാഹനങ്ങള്‍

വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി





ഹൈക്കോടതിയിലെ കണ്ടം ചെയ്ത 14 വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പകരമായി 5 പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍

വാങ്ങുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി.