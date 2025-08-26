രേണുക വേണു|
Last Modified ചൊവ്വ, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (12:34 IST)
ഓണത്തിനു കരുതലൊരുക്കി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. എ.എ.വൈ കാര്ഡുടമകള്ക്കും ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികള്ക്കുമുള്ള സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ജി.ആര്.അനില് നിര്വഹിച്ചു. 15 ഇനം സാധനങ്ങളടങ്ങിയ 6,03,291 ഭക്ഷ്യകിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കിറ്റിന് 710 രൂപയോളമാണ് ചെലവ്. ആകെ 42, 83,36,610 രൂപയാണ് കിറ്റ് വിതരണത്തിന്റെ ചെലവ്.
റേഷന് കടകള് വഴി ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം നടക്കും. ജനങ്ങള് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആശ്രയിക്കുന്ന കേന്ദ്രമായി സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകള് മാറിയെന്ന് മന്ത്രി കിറ്റ് വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
റേഷന് കടകളില് നിന്നും നാളെ മുതല് കിറ്റ് വാങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആദിവാസി മേഖലകളില് ഉള്പ്പെട ഓണ കിറ്റുകളും, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് പൂര്ത്തികരിച്ചതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
വിശപ്പ് രഹിത കേരളമാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തില് ആരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.