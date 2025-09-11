പൊട്ടാസ്യം ലെവല്‍ അപകടകരമായി താഴ്ന്നതിന് പിന്നാലെ ഹൃദയഘാതം; എംകെ മുനീറിന്റെ നില ഗുരുതരം

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 11 സെപ്റ്റംബര് 2025 (14:56 IST)
പൊട്ടാസ്യം ലെവല് താഴ്ന്നതിന് പിന്നാലെ ഹൃദയഘാതം വന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും കൊടുവള്ളി എംഎല്എയുമായ ഡോക്ടറെ എംകെ മുനീറിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പൊട്ടാസ്യം ലെവല് അപകടകരമായ വിധം താഴ്ന്നതിന് പിന്നാലെ ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. നിലവില് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില് ചികിത്സയിലാണ് അദ്ദേഹം. ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവായ പ്രതികരണങ്ങള് ഉണ്ടെന്ന് മെഡിക്കല് ബുള്ളറ്റിനില് പറയുന്നു.