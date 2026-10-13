'എന്തൊക്കെയാ ഈ കൊച്ച് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്'; സർക്കാർ ബസ് റൂട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മന്ത്രിയുടെ ഭർത്താവ് !
Bindu Krishna's Husband - KSRTC Service
കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് സർവീസ് ഉദ്ഘാടനകനായി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ ഭർത്താവ്. എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട സർവീസാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ ഭർത്താവും ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ എസ്.കൃഷ്ണകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
സംഭവം
തിരുവനന്തപുരം ചിറയൻകീഴിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് അനുവദിച്ച കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് കൃഷ്ണകുമാർ നടത്തിയത്. സർക്കാർ സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിമാരോ ജനപ്രതിനിധികളോ ആണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെയാണ് മന്ത്രിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന പദവി ദുരുപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണകുമാർ ഉദ്ഘാടകനായത്.
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎൽഎ
ചിറയൻകീഴ് എംഎൽഎ രമ്യ ഹരിദാസ് ആണ് യഥാർഥത്തിൽ സർവീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറിന് ചിറയൻകീഴിലാണ് സംഭവം. ചില വ്യക്തിപരമായ തിരക്കുകൾ കാരണമാണ് എംഎൽഎയ്ക്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിനു എത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്നാണ് വിശദീകരണം. എംഎൽഎ എത്താതുകൊണ്ട് മന്ത്രിയുടെ ഭർത്താവ് ഉദ്ഘാടകനായി. എംഎൽഎയുടെ ഓഫീസാണ് ഉദ്ഘാടകനെ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ വിചിത്ര വിശദീകരണം. Also Read: പിണറായി വിജയനെ പിന്തുണച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ