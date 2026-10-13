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  4. Kozhikode All Set to Host 68th Kerala State School Athletics Championship from October 25
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 13 October 2026 (21:12 IST)

68-ാമത് സംസ്ഥാന സ്‌കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് ഒരുങ്ങി: ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ പോരാട്ടം; മാസ്‌കോട്ടായി 'കുട്ടു'

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (19:03 IST)
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കോഴിക്കോട് : സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കമായ 68-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായികമേളയ്ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാന്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ല പൂര്‍ണ്ണസജ്ജമായി. ഒക്ടോബര്‍ 25 മുതല്‍ 31 വരെ ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന കായികമേളയില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കായികപ്രതിഭകള്‍ മാറ്റുരയ്ക്കും. കായികതാരങ്ങളും ടീം മാനേജര്‍മാരും സംഘാടകരുമടക്കം പതിനഞ്ചായിരത്തോളം പേരാണ് ഈ കായിക ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.
 
ഒക്ടോബര്‍ 25-ന് 4,000 കായികതാരങ്ങള്‍ അണിനിരക്കുന്ന വര്‍ണ്ണാഭമായ മാര്‍ച്ച് പാസ്റ്റോടെയും, 3,000 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിപുലമായ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളോടെയും മേളയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമാകും. ജില്ലയിലുടനീളമുള്ള പത്ത് പ്രമുഖ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലും സ്‌കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടുകളിലുമായാണ് മത്സരങ്ങള്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
ക്ടോബര്‍ 27-ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രധാന ട്രാക്ക് ആന്‍ഡ് ഫീല്‍ഡ് അത്ലറ്റിക്‌സ് പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് എന്‍ഐടി കാലിക്കറ്റ് ക്യാമ്പസ് മുഖ്യവേദിയാകും. സബ് ജൂനിയര്‍, ജൂനിയര്‍, സീനിയര്‍ വിഭാഗങ്ങളിലായി 2,800-ഓളം അത്ലറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ട്രാക്കിലിറങ്ങുക. ഒക്ടോബര്‍ 30-ന് നടക്കുന്ന ക്രോസ് കണ്‍ട്രി മത്സരത്തിനും ഇന്‍ക്ലൂസീവ് അത്ലറ്റിക്‌സ്, ഇന്‍ക്ലൂസീവ് ഫുട്‌ബോള്‍ എന്നിവയ്ക്കും എന്‍ഐടി തന്നെ വേദിയാകും. ദേവഗിരി സെന്റ് ജോസഫ്‌സ് കോളേജ് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ബാഡ്മിന്റണ്‍, ഇന്‍ക്ലൂസീവ് ബാഡ്മിന്റണ്‍ മത്സരങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുക. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ബാസ്‌കറ്റ്‌ബോള്‍ മത്സരങ്ങള്‍ ചേവായൂര്‍ പ്രസന്റേഷന്‍ എച്ച്.എസ്.എസിലും ആണ്‍കുട്ടികളുടെ മത്സരങ്ങള്‍ സില്‍വര്‍ ഹില്‍സ് പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലും നടക്കും. കുന്നമംഗലം എച്ച്.എസ്.എസില്‍ വടംവലിയും ഇന്‍ക്ലൂസീവ് ക്രിക്കറ്റും നടക്കുമ്പോള്‍ കരാട്ടെ, വുഷു, സോഫ്റ്റ്‌ബോള്‍, ബേസ്‌ബോള്‍, ബോള്‍ ബാഡ്മിന്റണ്‍ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് കൊടിയത്തൂര്‍ പിടിഎം എച്ച്.എസ്.എസും വാദി റഹ്‌മ ഇംഗ്ലീഷ് സ്‌കൂളും ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ചാത്തമംഗലം ആര്‍ഇസി ഗവണ്‍മെന്റ് വിഎച്ച്എസ്എസില്‍ യോഗ മത്സരങ്ങളും പെരുവയല്‍ സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സ് യുപി സ്‌കൂളില്‍ നെറ്റ്‌ബോള്‍, ത്രോബോള്‍ മത്സരങ്ങളും അരങ്ങേറും
 
 ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികള്‍ക്കായി ഒക്ടോബര്‍ 26-ന് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ 2,000-ത്തിലധികം പ്രതിഭകള്‍ പങ്കെടുക്കും. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 48 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ അത്ലറ്റിക്സിലും ഗെയിംസ് ഇനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കും. കൊല്ലം കെ.എന്‍.എന്‍.എം എച്ച്.എസ്.എസിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ആര്‍.എസ്. ലക്ഷ്മി നന്ദന രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത 'കുട്ടു' എന്ന ചിഹ്നമാണ് കായികമേളയുടെ ഔദ്യോഗിക മാസ്‌കോട്ട്
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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