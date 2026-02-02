തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026
കൊച്ചിയില്‍ അനാശാസ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരോപിച്ച് കൊല്ലം സ്വദേശിനിയെ ആക്രമിച്ചു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:46 IST)
കൊച്ചി: എറണാകുളത്തെ തിരുവാണിയൂരില്‍ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് നേരെ സദാചാര പോലീസിന്റെ അതിക്രമം.കൊല്ലം സ്വദേശിയായ സ്ത്രീ തന്റെ പുരുഷ സുഹൃത്തിനൊപ്പം മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടം ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത്. സദാചാരവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരോപിച്ച് ഇരുവരെയും മര്‍ദ്ദിക്കുകയും
നിലത്തിട്ടു ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍
ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ സദാചാര പോലീസിംഗ് സംഘം ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

തുടര്‍ന്ന് ചോറ്റാനിക്കര പോലീസ് എത്തിയാണ് ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കൊല്ലത്തെ ഒരു ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ് അവര്‍. സംഭവത്തില്‍ മണിക്കുട്ടന്‍, ബിബിന്‍, ബേബി, മറ്റ് ആറ് പേര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.


