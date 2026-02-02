തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026
വെള്ളത്തിന് അമിത വില: നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 2 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:00 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ത്യ-ന്യൂസിലന്‍ഡ് ടി20 മത്സരത്തിനിടെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ കുടിവെള്ളത്തിന് അമിത വില ഈടാക്കിയതുള്‍പ്പെടെയുള്ള പരാതികള്‍ കാണികളില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ (കെസിഎ) ഔദ്യോഗിക നടപടി ആരംഭിച്ചു.ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെക്കുന്നതുമായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് കെസിഎ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ബിസിസിഐ അംഗീകരിച്ച കരാര്‍ പ്രകാരം പരമാവധി വില 200 മില്ലി കുടിവെള്ളത്തിന് 10 രൂപയും 250 മില്ലി എനര്‍ജി ഡ്രിങ്കുകള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ജ്യൂസിന് 50 രൂപയുമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ സ്റ്റാളുകളിലും ഈ നിരക്കുകള്‍ വ്യക്തമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനും ഗ്രീന്‍ പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിക്കുന്നതിനൊപ്പം കാണികളുടെ പങ്കാളിത്തം അടിസ്ഥാനമാക്കി മതിയായ സ്റ്റോക്ക് ഉറപ്പാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട ഏജന്‍സിയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. എന്നാല്‍ മത്സരത്തിനിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന വില ഈടാക്കിയതായി പരാതികള്‍ ലഭിച്ചു.


ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കെസിഎ ബിസിസിഐയെ അറിയിക്കുകയും ഉചിതമായ നടപടി ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു. ഏജന്‍സിയുടെ വീഴ്ചകള്‍ പരിശോധിക്കുമെന്നും ഭാവിയില്‍ ഇത്തരം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തടയാന്‍ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കെസിഎ അറിയിച്ചു.


