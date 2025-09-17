ബുധന്‍, 17 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
വിവിധ തസ്തികകളിൽ പി എസ് സി നിയമനം, അപേക്ഷകൾ ഒക്ടോബർ 3 വരെ

PSC, Kerala PSC Reporting, Kerala PSC News, LDF PSC
Kerala PSC
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 17 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (18:47 IST)
വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിനായി കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. നമ്പര്‍ 266-356/2015 വരെയുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള വിജ്ഞാപനമാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ ഒക്ടോബര്‍ 3നകം അപേക്ഷ നല്‍കണം. സംസ്ഥാന/ജില്ലാതല റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്, എന്‍ഡിഎ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.



Trademan (Textile Technology - വിവിധ ട്രേഡുകള്‍: സിവില്‍, സ്മിത്തി, ഫോര്‍ജിംഗ് & ഹീറ്റ് ട്രീറ്റിങ്, ആഗ്രി)
ശമ്പളം 26,500- 60,700 രൂപ
യോഗ്യത: SSLC / TSL / അംഗമായ ട്രേഡ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (NTC / VHSC / KGEI)
പ്രായം: 18-36 വയസ്സ്

Assistant, Kerala Administrative Tribunal
ശമ്പളം: 39,300-83,000 രൂപ
യോഗ്യത: ബിരുദം, നിയമബിരുദം അഭിലഷണീയം
പ്രായം: 18-36 വയസ്സ്

Professional Assistant Grade-2 (Library, സര്‍വകലാശാലകള്‍)
ശമ്പളം: 27,800-59,400 രൂപ
യോഗ്യത: ലൈബ്രറി സയന്‍സ് ബിരുദം (BLISc / MLISc) അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ യോഗ്യത
പ്രായം: 22-36 വയസ്സ്

Meter Reader (Kerala Water Authority)
ശമ്പളം: 25,800-59,300 രൂപ
യോഗ്യത: SSLC / തത്തുല്യ യോഗ്യത + പ്ലമ്പര്‍ ട്രേഡില്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തെ NTC / National Trade Certificate
പ്രായം: 18-36 വയസ്സ്


