ബുധന്‍, 10 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞതല്ല കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിലപാട്: സണ്ണി ജോസഫ്

കോണ്‍ഗ്രസ് അതിജീവിതയ്‌ക്കൊപ്പം ആണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

Sunny Joseph
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 10 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:03 IST)
അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞതല്ല കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നിലപാടെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ്. വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തില്‍ ദിലീപിനെ പിന്തുണച്ച യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനറുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടി നിലപാട് താന്‍ വിശദീകരിച്ചതാണെന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശിന്റെ പ്രസ്താവന ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് അതിജീവിതയ്‌ക്കൊപ്പം ആണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

നടന്‍ ദിലീപിന് നീതി കിട്ടിയെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞത്. ദിലീപുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായി സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. കലാകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമല്ല വ്യക്തിയെന്ന നിലയിലും ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീതി ലഭ്യമായെന്നും അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ടയില്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അടൂര്‍ പ്രകാശിന്റെ പ്രതികരണം.

സര്‍ക്കാര്‍ അപ്പീല്‍ പോവുകയാണല്ലോ, സര്‍ക്കാരിന് മറ്റു പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, ആരെ ദ്രോഹിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നോക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി ദിലീപ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ കോടതി കുറ്റമുക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ദിലീപ് നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്. അന്വേഷണസംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉള്‍പ്പെടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ദിലീപിന്റെ വാദം.


