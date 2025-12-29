തിങ്കള്‍, 29 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

വീട്ടില്‍ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കല്ലുകള്‍ വിഴുങ്ങി ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ വായില്‍ നിന്ന് കല്ല് എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 29 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:29 IST)


മലപ്പുറം: വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കല്ലും മണ്ണും വിഴുങ്ങിയ ഒരു വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു. ചങ്ങരംകുളം പള്ളിക്കര തെക്കുംമുറിയിലെ മഹറൂഫിന്റെ മകന്‍ അസ്ലം ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം. വീടിനു പുറത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടി കല്ലുകളും ചെളിയും വിഴുങ്ങി. ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ വായില്‍ നിന്ന് കല്ല് എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഒരു ചെറിയ കല്ല് തൊണ്ടയില്‍ ആഴത്തില്‍ കുടുങ്ങിയതിനാല്‍ അത് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. കുട്ടിയെ ഉടന്‍ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് കൈമാറും.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :