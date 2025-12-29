തിങ്കള്‍, 29 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
സേവ് ബോക്‌സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ നടന്‍ ജയസൂര്യയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 29 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:51 IST)

കൊച്ചി: സേവ് ബോക്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ നടന്‍ ജയസൂര്യയെ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. സേവ് ബോക്സിന്റെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസഡറായി ജയസൂര്യയ്ക്ക് കരാര്‍ ഉണ്ടെന്ന് ഇഡിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഓണ്‍ലൈന്‍ ലേല ആപ്പായ സേവ് ബോക്സിന്റെ പേരില്‍ വന്‍ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതില്‍ ജയസൂര്യയെ രണ്ടാം തവണയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. സേവ് ബോക്സ് എന്ന പേരില്‍ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി പേരില്‍ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തില്‍ തൃശൂര്‍ സ്വദേശിക്കെതിരെ പോലീസ് നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു.


