തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം: നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി ദിലീപ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 9 ഡിസംബര് 2025 (08:35 IST)
തനിക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി ദിലീപ്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് കോടതി കുറ്റമുക്തമാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ദിലീപ് നിയമ നടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നത്. അന്വേഷണസംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉള്പ്പെടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ദിലീപിന്റെ വാദം.
ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി തന്നെ ബലിയാടാക്കിയെന്ന് ദിലീപ് പറയുന്നു. അതേസമയം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് അതിജീവിതയ്ക്ക് സമ്പൂര്ണ്ണ നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഉമാ തോമസ് എംഎല്എ പ്രതികരിച്ചു. ദിലീപിന്റേത് വളച്ചൊടിക്കലാണ്. ഇതുവരെ പറയാത്ത വാദങ്ങളാണ് ദിലീപ് ഇപ്പോള് പറയുന്നതെന്നും വിഷയം വഴി തിരിച്ചുവിടാനുള്ള നീക്കമാണെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില് അപ്പീല് നല്കാനുള്ള നിയമവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി മുന് മന്ത്രിയും എംഎല്എയുമായ കെ കെ ശൈലജ. ഫെയ്സ്ബുക്കില് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില് എന്നും അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമാണെന്നും കെ കെ ശൈലജ കുറിച്ചു. കുറ്റകൃത്യം തെളിഞ്ഞു, ഗൂഡാലോചനയ്ക്കും തെളിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അപ്പീല് പോകുമെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പീല് നല്കാനുള്ള നിയമവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നും അതിജീവിതയ്ക്കൊപ്പമാണ്. കെകെ ശൈലജ കുറിച്ചു.