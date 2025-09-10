വ്യാഴം, 11 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
മഴയുള്ളപ്പോള്‍ AC ഉപയോഗിക്കാമോ? ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിയണം

മഴക്കാലത്ത് എസിയുടെ കാര്യത്തില്‍ മിക്ക ആളുകളും ഈ തെറ്റ് വരുത്താറുണ്ട്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 10 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (19:29 IST)
മഴക്കാലത്ത് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ കനത്ത മഴ സാധാരണമാണ്. എന്നാല്‍ അത്തരം കാലാവസ്ഥയില്‍ വീടിനുള്ളില്‍ എസി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമോ? മഴക്കാലത്ത് എസിയുടെ കാര്യത്തില്‍ മിക്ക ആളുകളും ഈ തെറ്റ് വരുത്താറുണ്ട്. വേനല്‍ക്കാലത്തെ കൊടും ചൂടില്‍ എയര്‍ കണ്ടീഷണറുകള്‍ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ ഉപകരണങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തണുത്ത വായു നിര്‍ത്താതെ എത്തിക്കുകയും ചൂടില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിന്‍ഡോ യൂണിറ്റുകള്‍ മുതല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സിസ്റ്റങ്ങള്‍ വരെ, എയര്‍ കണ്ടീഷണറുകള്‍ പല തരത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ കനത്ത മഴയും പുറത്ത് ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ വീട്ടില്‍ എസി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കണോ എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? മഴക്കാലത്ത് മിക്ക ആളുകളും എസിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ചില തെറ്റുകള്‍ വരുത്താറുണ്ട്.

മഴയും ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍, വൈദ്യുതി വിതരണത്തില്‍ തടസ്സം ഉണ്ടാകാം, ഇത് എസിക്ക് കേടുവരുത്തും. ഇതിനുപുറമെ, വൈദ്യുതാഘാത സാധ്യതയും ഉണ്ട്. നേരിയ മഴ പെയ്യുകയും എസിയുടെ പുറം യൂണിറ്റിന് ചുറ്റും വെള്ളം അടിഞ്ഞുകൂടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ മഴ ഗുണം ചെയ്യും. എന്നാല്‍ കനത്ത മഴയിലും കൊടുങ്കാറ്റുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും പവര്‍കട്ടുകളും വോള്‍ട്ടേജ് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാല്‍ അത്തരമൊരു സമയത്ത് എസി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ കംപ്രസ്സറിന് അധിക ക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്നു.

കൂടാതെ മഴക്കാലത്ത് ഈര്‍പ്പം കൂടുതലാണ്, അത് നീക്കം ചെയ്യാന്‍ എസി കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വൈദ്യുതി ബില്ലിലും അതിന്റെ ഫലം കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലും
ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍, വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഇടിമിന്നല്‍ ഏല്‍കാനുളള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടിനും തീപിടുത്തത്തിനും പോലും കാരണമാകും.


