രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (10:14 IST)
BJP Candidates for Assembly Election 2026: വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശൂര് ജില്ലയില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാന് ബിജെപി. തിരുവനന്തപുരം പോലെ ബിജെപിയുടെ എ ക്ലാസ് ജില്ലയായാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തൃശൂരിനെ കാണുന്നത്.
ബിജെപിക്ക് കേരളത്തില് നിന്നുള്ള ഏക ലോക്സഭാംഗം തൃശൂരില് ജയിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയാണ്. ബിജെപിക്ക് എംപിയുള്ള മണ്ഡലം എന്നത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്. തൃശൂര് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിനു കീഴില് വരുന്ന മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ കാര്യത്തില് ബിജെപിയില് ധാരണയായിട്ടുണ്ട്.
തൃശൂര് നഗരം ഉള്പ്പെടുന്ന തൃശൂര് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് ബിജെപിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി എം.ടി.രമേശ് ആയിരിക്കും തൃശൂരിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥി. 2021 ല് സുരേഷ് ഗോപിയാണ് തൃശൂരില് മത്സരിച്ചത്. അന്ന് 39,616 വോട്ടുകള് നേടാന് സാധിച്ചിരുന്നു. തൃശൂര് കോര്പറേഷനില് അടക്കം ബിജെപിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. എം.ടി.രമേശിനെ പോലൊരു മുതിര്ന്ന നേതാവ് മത്സരിച്ചാല് ജയസാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്.
തൃശൂര് ജില്ലയിലെ ഒല്ലൂര് മണ്ഡലത്തില് ബി.ഗോപാലകൃഷ്ണന് മത്സരിക്കും. 2021 ലും ഗോപാലകൃഷ്ണന് ആയിരുന്നു ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥി. മണലൂര് നിയോജക മണ്ഡലത്തില് എ.എന്.രാധാകൃഷ്ണന് ബിജെപിക്കായി മത്സരിക്കും. 2021 ല് രാധാകൃഷ്ണന് 35,951 വോട്ടുകളുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. സമീപകാലത്ത് ബിജെപിക്ക് സ്വാധീനമുയര്ത്താന് സാധിച്ച മണ്ഡലമാണ് മണലൂര്. വീണ്ടും മണലൂരില് സ്ഥാനാര്ഥിയാകുക എന്ന പദ്ധതിയോടെ രാധാകൃഷ്ണന് തൃശൂര് ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.