ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിമധുരം; യാത്രക്കാർക്കായി അധിക സർവീസുകളൊരുക്കി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ

ബം​​ഗളൂരുവിൽ നിന്നും കൊല്ലം വരെയാണ് അധിക സർവീസുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Indian Railway, Christmas, Festive trains
Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:08 IST)


ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ
അധിക ഫെസ്റ്റിവൽ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ബം​​ഗളൂരുവിൽ നിന്നും കൊല്ലം വരെയാണ് അധിക സർവീസുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും യാത്രാസൗകര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ നീക്കം.

ട്രെയിൻ നമ്പർ 06577 എസ്‌എംവിറ്റി ബെംഗളൂരു – കൊല്ലം എക്സ്പ്രസ് സ്‌പെഷ്യൽ ഇന്ന് (ഡിസംബർ 23) രാത്രി 11.00ന് എസ്‌എംവിറ്റി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. നാളെ വൈകിട്ട് 4.00ന് കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തും. ക്രിഷ്‌ണരാജപുരം, ബംഗാരപേട്ട്, സേലം, ഈറോഡ്, തിരുപ്പൂർ, പോടനൂർ, പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, കായംകുളം, കൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

06578 കൊല്ലം – എസ്‌എംവിറ്റി ബെംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് സ്‌പെഷ്യൽ നാളെ (ഡിസംബർ 24) വൈകിട്ട് 6.30ന് കൊല്ലം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ 11.00ന് എസ്‌എംവിറ്റി ബെംഗളൂരുവിലെത്തും. കേരളത്തിൽ കായംകുളം, മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂർ, തിരുവല്ല, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം, എറണാകുളം ടൗൺ, ആലുവ, തൃശൂർ, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും സ്റ്റോപ്പുകളുണ്ടാവുക.

പോടനൂർ, തിരുപ്പൂർ, ഈറോഡ്, സേലം, ബംഗാരപേട്ട്, ക്രിഷ്‌ണരാജപുരം വഴിയാണ് ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുക. ട്രെയിനിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എസി, രണ്ട് 2-ടയർ എസി, നാല് 3-ടയർ എസി, ഒമ്പത് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്, മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ജനറൽ, രണ്ട് ലഗേജ്-കം-ബ്രേക്ക് വാൻ കോച്ചുകളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :