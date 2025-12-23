ചൊവ്വ, 23 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റ് രണ്ട് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ യുവാവ് പേവിഷബാധയേറ്റ് മരിച്ചു

ആരക്കോണം ടൗണ്‍ പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മോസൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ബാലാജി നഗറില്‍ താമസിക്കുന്ന ജെ ദിവ എന്ന യുവാവാണ് മരണപ്പെട്ടത്.

വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തില്‍, റാബിസ് വൈറസിന്റെ ഇന്‍കുബേഷന്‍ കാലയളവ് - അണുബാധ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിക്കാന്‍ എടുക്കുന്ന സമയം - കടിയേറ്റ സ്ഥലത്തെയും വൈറല്‍ ലോഡിനെയും ആശ്രയിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ മുതല്‍ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങള്‍ വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി പനി ബാധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ദിവയെ ആരക്കോണം ജിഎച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായി റാണിപേട്ടിലെ ആരോഗ്യ സേവന ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ പറഞ്ഞു.

കുട്ടിക്ക് കടിയേറ്റതിന് വാക്‌സിന്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നോ അതോ മുഴുവന്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ കോഴ്‌സും പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. കുട്ടിക്ക് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം രണ്ട് വര്‍ഷം മുമ്പ് തെരുവ് നായ കടിച്ചതിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോള്‍, റാബിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസ്തിഷ്‌ക പനി ഉണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുകയും തിരുവള്ളൂര്‍ ജിഎച്ചിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവിടെ വെച്ച് റാബിസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി, പിന്നീട് രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്തു.


