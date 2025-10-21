സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 21 ഒക്ടോബര് 2025 (16:52 IST)
കോഴിക്കോട്: ട്രെയിനുകള്ക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് യാത്രക്കാര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല് ട്രെയിനിനുള്ളില് നിന്ന് ആരോ ഗ്ലാസ് കുപ്പി പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നിന്നിരുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റിരിക്കുകയാണിപ്പോള്. ഒക്ടോബര് 19 ന് വൈകുന്നേരം പേരാമ്പ്ര സ്വദേശിയായ ആദിത്യനാണ് ട്രെയിനിനുള്ളില് നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് കഷണം തലയില് വീണ് പരിക്കേറ്റത്.
ട്രെയിനുകള് അതിവേഗത്തില് ഓടുന്നതിനാല് അത്തരം വസ്തുക്കള് എറിയപ്പെടുന്ന കോച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ആര്പിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. സഹയാത്രികര് സംഭവം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്താല് മാത്രമേ കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാന് കഴിയൂ. ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് അപകടസാധ്യത മനസ്സിലാക്കാതെ ആളുകള് അശ്രദ്ധമായി വസ്തുക്കള് എറിഞ്ഞിരിക്കാം. അത്തരം പ്രവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടുന്നവരെ തടയാന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സഹയാത്രികരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പേരാമ്പ്ര അടിയോടി ഹൗസിലെ നൊച്ചാട് സ്വദേശിയായ എ.വി. ആദിത്യന് (21) ഞായറാഴ്ച പി.എസ്.സി. തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ശാരീരിക പരിശീലനത്തിനായി കണ്ണൂരിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ട്രെയിനില് തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം കൊയിലാണ്ടി സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് ഇറങ്ങി. പുറത്തേക്ക് പോകാന് ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നടക്കുമ്പോള് കൊയിലാണ്ടിയില് നിര്ത്താത്ത പോര്ബന്തര് എക്സ്പ്രസ് ട്രാക്ക് കടന്ന് പാളം മുറിച്ചുകടന്നു.
'എന്റെ മുഖത്ത് ഒരു കനത്ത പ്രഹരം പോലെ തോന്നി. എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഞാന് മുഖം മൂടി - എന്റെ കൈകള് നിറയെ രക്തം ആയിരുന്നു,' ആദിത്യന് പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു. സമീപത്തുള്ളവരോട് സഹായം അഭ്യര്ത്ഥിച്ചെങ്കിലും ആരും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല. ഫോണ് കോളിന് ശേഷം സുഹൃത്തുക്കള് സ്ഥലത്തെത്തി ആദ്യം വടകര ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജിലും കൊണ്ടുപോയി. ചുണ്ടിന് താഴെ ഏഴ് തുന്നലുകള് ഇട്ടു, രണ്ട് പല്ലുകള് പൂര്ണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരു പല്ല് ഒടിഞ്ഞു. മുറിവുകള് ഭേദമായ ശേഷം കൂടുതല് ചികിത്സ നല്കാന് ദന്ത ഡോക്ടര് നിര്ദ്ദേശിച്ചതായി സുഹൃത്ത് ഷിജു പറഞ്ഞു.