സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 22 സെപ്റ്റംബര് 2025 (17:14 IST)
ഒഴിവാക്കല് മാനദണ്ഡങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ടുവരാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ പൊതുവിഭാഗം റേഷന് കാര്ഡുകള് മുന്ഗണനാ പിഎച്ച്എച്ച് വിഭാഗത്തിലേക്ക് തരംമാറ്റി നിലവിലുളള ഒഴിവുകളില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിന് അര്ഹരായ പൊതുവിഭാഗം റേഷന് കാര്ഡ് ഉടമകളില് നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
പഞ്ചായത്ത് /നഗരസഭയില് നിന്നുളള ബിപിഎല് സാക്ഷ്യപത്രം, കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അംഗത്തിന് ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖത്തിന് ചികിത്സയിലാണെങ്കില് ആയത് സംബന്ധിച്ച ഡോക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, ഭൂ/ഭവന രഹിതരാണെങ്കില് വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിപ്രകാരം വീട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കില് ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് /ബ്ലോക്ക് /ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്/ നഗരസഭയില് നിന്നുളള സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ അക്ഷയവഴിയോ സിറ്റിസണ് ലോഗിന് വഴിയോ
സെപ്റ്റംബര് 22 മുതല് ഒക്ടോബര് 20 വരെ അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാമെന്ന് കോഴഞ്ചേരി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസര് അറിയിച്ചു. ഫോണ് : 0468 2222212.