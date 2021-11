ആന്‍സി കബീറിന്റെ അവസാന ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു നനയിപ്പിക്കുന്നത്. 'It's time to go' (പോകാന്‍ സമയമായി) എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ആന്‍സിയുടെ അവസാന ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ്. ഒരു പച്ചത്തുരുത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ക്യാപ്ഷനായാണ് ആന്‍സി ഇത് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പോസ്റ്റിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ഒരിക്കലും മടങ്ങിവരാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഇടത്തേക്ക് ആന്‍സി പോയി...തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങല്‍ ആലങ്കോട് സ്വദേശിനിയാണ് ആന്‍സി കബീര്‍. തൃശൂര്‍ സ്വദേശിനിയാണ് അഞ്ജന ഷാജന്‍. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് തന്നെ ഇരുവരും മരിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.